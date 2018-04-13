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Великобритания снова обвинила Россию в отравлении Скрипалей
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Великобритания снова обвинила Россию в отравлении Скрипалей 

Авторадио 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Россия несет ответственность за отравление в Солсбери бывшего советского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом заявили представители посольства Великобритании в Москве на брифинге для зарубежных дипломатов. Основой для таких выводов стал доклад Организации по запрещению химического оружия — её эксперты исследовали вещество, которым отравили Скрипалей. Об этом пишет РИА Новости. Правда, в сообщении британских дипломатов снова присутствует фраза «весьма вероятно». Её раньше использовала и премьер страны Тереза Мэй, выдвигая обвинения против Москвы. Сергей Скрипаль — бывший советский разведчик. В России его осудили за шпионаж в пользу Великобритании. Позже он перебрался в Лондон. В начале марта его вместе с дочерью обнаружили без сознания в парке на скамейке в Солсбери. Они были отравлены нервно-паралитическим веществом.
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