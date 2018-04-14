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В Пентагоне заявили о сокращении возможностей Сирии «производить химоружие»
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В Пентагоне заявили о сокращении возможностей Сирии «производить химоружие» 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: Украина.ру
ВАШИНГТОН, 14 апр — РИА Новости. Удары США надолго сократят возможности Сирии «производить химоружие», заявил на брифинге председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфрод.
"Этим вечером вместе с двумя союзниками (Францией и Британией — ред.) мы нанесли удары по ряду мест, результатом которых станет продолжительная деградация возможностей Сирии по исследованию, развитию и применению химического и биологического оружия", — сказал Данфорд.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
Подробности о военном ударе по Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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