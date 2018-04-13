Хейли высказалась о сроках ответа на «химатаку» в Сирии 

Вашингтон не намерен спешить с ответными мерами в связи с предполагаемой химатакой в сирийской Думе. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли перед заседанием Совета Безопасности ООН по ситуации в САР.
"Нельзя спешить с такими решениями. Если спешить, то можно допустить ошибку. Мы пытаемся убедиться, что у нас есть вся информация, чтобы знать, что если мы сделаем что-либо, что произойдет, как это произойдет и нанесет ли это кому-либо вред", — цитирует ТАСС американского дипломата.
При этом Хейли отметила, что США, Франция и Британия в результате проведенного раздельного анализа пришли к выводу, что факт применения химоружия в городе Дума подтвержден и этому имеются доказательства.
Ранее в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, у Москвы есть неопровержимые доказательства того, что предполагаемая химическая атака в сирийской Думе была постановкой с участием спецслужбы одного иностранного государства, «которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании».
На этой неделе президент США Дональд Трамп обвинил официальный Дамаск в использовании боевых отравляющих веществ в сирийском городе Дума в Восточной Гуте. Он пригрозил в скором времени принять против сирийских властей меры военного характера.
Россия опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной военными САР. Москва считает, что целью таких информационных вбросов является попытка Запада выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.