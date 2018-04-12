Небензя назвал главным приоритетом предотвращение войны из-за Сирии

ООН , 12 апреля. / ТАСС /. Главным приоритетом международного сообщества в данный момент должно быть предотвращение войны в Сирии на фоне угроз со стороны Вашингтона. Об этом заявил в четверг журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя

По его словам, в сложившейся ситуации нельзя исключать вероятность прямого вооруженного противостояния между Россией и Соединенными Штатами

Дипломат подчеркнул, что «немедленный приоритет — это отвести угрозу возникновения войны». Отвечая на уточняющий вопрос о том, идет ли речь о войне между Россией и США, он заявил: «К сожалению, мы не можем ничего исключать, потому что мы видели сообщения из Вашингтона, они были очень воинственными. Они знают, что мы там [в Сирии], и я надеюсь, что будет диалог по надлежащим каналам, чтобы предотвратить любую такую опасность».

При этом Небензя назвал невообразимым сценарий, при котором США нанесут удары по целям в Сирии, где находятся российские войска.