Гутерреш: обвинения в химатаке в Сирии требуют независимого расследования 

ООН, 13 апр — РИА Новости. Серьезность последних обвинений в применении химоружия в Сирии требует профессионального и независимого расследования, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.
"Серьезность последних обвинений требует расследования в духе беспристрастности, независимости и профессиональной экспертизы", — заявил Гутерреш на заседании СБ ООН.
"Миссии по установлению фактов (ОЗХО) должен быть предоставлен полный доступ (в Сирии) без каких-либо ограничений и препятствий для выполнения своих действий", — добавил генсек.
Он отметил, что первая группа ОЗХО уже находится в Сирии, а вторая ожидается в пятницу или в субботу.
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