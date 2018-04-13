Гутерреш: обвинения в химатаке в Сирии требуют независимого расследования

"Серьезность последних обвинений требует расследования в духе беспристрастности, независимости и профессиональной экспертизы", — заявил Гутерреш на заседании СБ ООН

"Миссии по установлению фактов (ОЗХО) должен быть предоставлен полный доступ (в Сирии) без каких-либо ограничений и препятствий для выполнения своих действий", — добавил генсек.

Он отметил, что первая группа ОЗХО уже находится в Сирии, а вторая ожидается в пятницу или в субботу.

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