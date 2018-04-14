Захарова призвала Евросоюз прекратить провокации 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Евросоюз (ЕС) сделать какой-либо шаг для того, чтобы в дальнейшем предотвратить провокации с участием его стран-членов, сообщает Газета.ru.
Захарова процитировала заявление ЕС, в котором страны призывают Иран и Россию использовать свое влияние для предотвращения дальнейшего применения химического оружия Дамаском.
«А мы призываем использовать хоть что-нибудь для предотвращения дальнейших провокаций его (ЕС — ред.) стран-членов», — написала Захарова в Facebook.