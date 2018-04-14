Захарова призвала Евросоюз прекратить провокации

Захарова процитировала заявление ЕС, в котором страны призывают Иран Россию использовать свое влияние для предотвращения дальнейшего применения химического оружия Дамаском

«А мы призываем использовать хоть что-нибудь для предотвращения дальнейших провокаций его (ЕС — ред.) стран-членов», — написала Захарова в Facebook.