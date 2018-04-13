Ещё
Посольство Британии: РФ за 10 лет создала запасы химвещества типа «Новичок»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посольство Британии: РФ за 10 лет создала запасы химвещества типа «Новичок» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Посольство Великобритании в Москве утверждает, что Россия в течение последних десяти лет произвела и сделала небольшие запасы вещества типа «Новичок».
В социальной сети Twitter посольство сообщило, что Великобритания в пятницу представила дополнительную информацию в пользу британских выводов о том, что Россия «весьма вероятно» несет ответственность за инцидент в Солбсери, где 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия.
Новая информация подтверждает, что: 1) последние десять лет Россия производила и накапливала «Новичок» 2) исследовала возможности применения нервно-паралитических веществ с целью убийства 3) российские спецслужбы интересовались семьей Скрипаля как минимум с 2013 года.
— UKinRussia🇬🇧🇷🇺 (@ukinrussia) April 13, 2018​
Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234, к которому британские власти приравнивают «Новичок», причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
РИА Новости: последние новости
Путин призвал защитить права работников предприятий-банкротов На брифинг посла России в Британии пришли дипломаты из более 60 стран Путин подчеркнул важность расследования данных о химатаке в Сирии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»163
В России решили избавиться от двух министерств104
В ООН официально заявили о возвращении холодной войны185
Умер юморист Андрей Жмакин
Украина пригрозила России по газу263
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение