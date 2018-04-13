Посольство Британии: РФ за 10 лет создала запасы химвещества типа «Новичок»

В социальной сети Twitter посольство сообщило, что Великобритания в пятницу представила дополнительную информацию в пользу британских выводов о том, что Россия «весьма вероятно» несет ответственность за инцидент в Солбсери, где 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль , работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия.

Новая информация подтверждает, что: 1) последние десять лет Россия производила и накапливала «Новичок» 2) исследовала возможности применения нервно-паралитических веществ с целью убийства 3) российские спецслужбы интересовались семьей Скрипаля как минимум с 2013 года.

— UKinRussia🇬🇧🇷🇺 (@ukinrussia) April 13, 2018​

Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234, к которому британские власти приравнивают «Новичок», причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.