Спартакиада центральных органов военного управления Министерства обороны Российской Федерации по легкой атлетике

Всего в соревнованиях приняло участие 253 спортсмена, представлявших 34 команды органов военного управления Минобороны России

В соответствии с Планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации на 2018 год Управлением физической подготовки и спорта ВС РФ организована и проведена Спартакиада центральных органов военного управления Министерства обороны РФ по легкой атлетике.

Спортсмены состязались в личном зачете в 4 возрастных группах на дистанциях от 60 м до 3000 м, а также в составе команд в двух эстафетах 4х400 м и в комплексной эстафете.

Всего в соревнованиях приняло участие 253 спортсмена, представлявших 34 команды органов военного управления Министерства обороны РФ. Из них: 219 военнослужащих, 34 федеральных государственных гражданских служащих.