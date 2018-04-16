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Спартакиада центральных органов военного управления Министерства обороны Российской Федерации по легкой атлетике
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Спартакиада центральных органов военного управления Министерства обороны Российской Федерации по легкой атлетике 

ТК «Звезда» 15 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Всего в соревнованиях приняло участие 253 спортсмена, представлявших 34 команды органов военного управления Минобороны России.
В соответствии с Планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации на 2018 год Управлением физической подготовки и спорта ВС РФ организована и проведена Спартакиада центральных органов военного управления Министерства обороны РФ по легкой атлетике.
Спортсмены состязались в личном зачете в 4 возрастных группах на дистанциях от 60 м до 3000 м, а также в составе команд в двух эстафетах 4х400 м и в комплексной эстафете.
Всего в соревнованиях приняло участие 253 спортсмена, представлявших 34 команды органов военного управления Министерства обороны РФ. Из них: 219 военнослужащих, 34 федеральных государственных гражданских служащих.
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