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Посольство в Лондоне назвало три элемента «дела против России»
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Посольство в Лондоне назвало три элемента «дела против России» 

Газета.Ru 1 час назад
Посольство России в Великобритании отметило, что письмо советника британского премьера по национальной безопасности Марка Седвилла генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, в котором говорится о причастности России к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, указывает на недостаток свидетельств по данному делу.
"Мы приняли во внимание письмо советника премьера по нацбезопасности генсеку НАТО, опубликованное 13 апреля. Оно является дальнейшей демонстрацией нехватки каких-либо свидетельств вовлеченности России в инцидент в Солсбери. Все «дело» против России построено на трех элементах: идентификации химической субстанции, искусственные выводы и заключения… а также на «разведывательной информации, которую нельзя проверить», — заявили в посольстве.
Дипломаты также подчеркнули, что факт отправки данного письма «означает, что Великобритания не предоставила союзникам по НАТО содержательной информации, за исключением этой патетики».
Ранее сообщалось, что Британия заявила НАТО о безальтернативности вины России по делу Скрипаля.
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