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Британия заявила НАТО о безальтернативности вины России по делу Скрипаля
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Британия заявила НАТО о безальтернативности вины России по делу Скрипаля 

Газета.Ru 1 час назад
Советник по национальной безопасности Великобритании Марк Седвил направил письмо генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, в котором назвал «крайне вероятной» вину России в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.
"Я хотел бы поделиться с вами и с союзниками дальнейшей информацией, учитывая нашу уверенность в том, что российские власти крайне вероятно являются ответственными за нападение в Солсбери. Только у России были технические средства, опыт по выполнению подобных операций и мотив", — говорится в тексте письма.
По его словам, этой версии «нет правдоподобного альтернативного объяснения».
Он также выразил готовность поделиться всей доступной информацией с НАТО и представителями союзных войск по данному вопросу.
Ранее посол России в Лондоне удивился сообщениям о «слежке спецслужб» за Скрипалем.
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