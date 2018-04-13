Посол России в Лондоне усмотрел связь между делом Скрипаля и химатакой в Сирии

Посол России в Лондоне Александр Яковенко видит логику в предположении о связи отравления Скрипаля в Солсбери и предполагаемой химической атакой в Сирии . Об этом он сказал во время пресс-конференции в дипмиссии. "Мы можем проследить некоторую логику. Потому что вся ситуации в Солсбери [с отравлением Скрипалей] состояла в нагнетании событий и провокаций против России. Это можно проследить и в газетных статьях, и увидеть в глазах британских политиков. Это сделано для того, чтобы Россия выглядела не в лучшем свете. Учитывая, что мы разговариваем о химоружии, здесь можно провести параллель с ситуацией в [сирийском] Думе . Здесь мы видим проекцию идеи, согласно которой Россия как будто поддерживает все, что связано так или иначе с химоружием, и таким образом нарушает международное законодательство и должна быть призвана к ответу", — сказал Яковенко. Ранее Яковенко заявил, что в России ничего не знают об отравляющем веществе «Новичок», которым, предположительно, отравили Скрипалей.