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В США считают, что у Сирии остались возможности производить химоружие
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В США считают, что у Сирии остались возможности производить химоружие 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
ПЕНТАГОН СЧИТАЕТ, ЧТО У ДАМАСКА ОСТАЛИСЬ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ХИМОРУЖИЯ, ХОТЯ ИНДУСТРИИ НАНЕСЕН ТЯЖЕЛЫЙ УДАР
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