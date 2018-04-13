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Британия ушла от ответа о собственном производстве «Новичка»
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Британия ушла от ответа о собственном производстве «Новичка» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Москва так и не получила от Британии ответ, производилось ли в Соединенном Королевстве химическое вещество «Новичок», заявил посол России в Лондоне Александр Яковенко.
«Нам необходимо узнать, что значит термин «Новичок», потому что специалисты лаборатории в Портон-Дауне знают, что это значит. Нам необходимо разобраться в этому термине, прежде чем читать отчет ОЗХО», — цитирует Яковенко РИА «Новости».
Также дипломат отметил, что Москве никто не ответил, производили ли в Британии нервно-паралитическое вещество «Новичок».
«Как я понимаю, эта информация была упущена в отчете. Мы официально задавали вопрос, и вы найдете эту информацию в документе, которые мы сегодня распространили. Мы задавали им вопрос, производили ли они данное вещество… Это еще один вопрос, который мы задали министерству иностранных дел Великобритании, и мы не получили никакого ответа», — добавил Яковенко.
Ранее он выразил недоумение в связи с сообщениями о том, что спецслужбы России следили за Скрипалями, и удивился, почему британские власти не реагировали ранее.
В четверг ОЗХО подтвердила, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим «высокопробным веществом». При этом определить происхождение вещества невозможно, а «Новичок» в докладе не упоминается.
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