Путин призвал исключить незаконные увольнения

"Вот я об этом и говорю, чтобы не было незаконных увольнений, чтобы компенсации выплачивались и так далее", — сказал Путин на слова Шмакова, что некоторые предприятия нарушают Трудовой кодекс.

Шмаков заявил, что многие работники предприятий, которые проходят процедуру банкротства, испытывают проблемы с выплатой заработной платы.

"Права людей, которые попали в трудное положение не по своей вине, они, безусловно, должны быть обеспечены", — добавил президент.

Ранее Путин поручил исключить необоснованную блокировку банковских счетов.