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Путин призвал исключить незаконные увольнения
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Доходы Путина, судьба Улюкаева и другие события дня
Доходы Путина, судьба Улюкаева и другие события дня

Путин призвал исключить незаконные увольнения 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин на встрече с председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым заявил, что необходимо не допускать незаконные увольнения, а также выплачивать все компенсации уволенным работникам, передает РИА "Новости".
"Вот я об этом и говорю, чтобы не было незаконных увольнений, чтобы компенсации выплачивались и так далее", — сказал Путин на слова Шмакова, что некоторые предприятия нарушают Трудовой кодекс.
Шмаков заявил, что многие работники предприятий, которые проходят процедуру банкротства, испытывают проблемы с выплатой заработной платы.
"Права людей, которые попали в трудное положение не по своей вине, они, безусловно, должны быть обеспечены", — добавил президент.
Ранее Путин поручил исключить необоснованную блокировку банковских счетов.
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