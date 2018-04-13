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В Лондоне предложили очередную шпионскую версию «дела Скрипалей»
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В Лондоне предложили очередную шпионскую версию «дела Скрипалей» 

Авторадио 1 час назад
Британские СМИ публикуют новую порцию информации по так называемому «делу Скрипалей». Якобы российские спецслужбы следили за семьей бывшего советского разведчика на протяжении пяти лет. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на советника правительства Великобритании по вопросам национальной безопасности Марка Седвилла. По его словам, IT-эксперты отслеживали адреса электронной почты Юлии Скрипаль с 2013 года. Кроме того, по данным Седвилла, Россия занималась исследованиями по действию нервно-паралитических веществ при их нанесении на дверные ручки, пишет РИА Новости. Программу по подготовке специалистов, согласно сообщению, в России открыли в 2000-х годах.
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