Посол России в Британии: мы не знаем, что значит термин «Новичок»

Посол России в Лондоне заявил, что российская сторона не получила от Британии ответа на вопрос, производилось ли отравляющее вещество «Новичок» на территории Великобритании , передает РИА «Новости»

"Нам необходимо узнать, что значит термин «Новичок», потому что специалисты лаборатории в Портон-Дауне знают, что это значит. Нам необходимо разобраться в этому термине, прежде чем читать отчет ОЗХО ", — сказал Яковенко.

Также он отметил, что Россия направляла Лондону официальный запрос о производстве «Новичка» в Британии.

"Мы задавали им вопрос, производили ли они данное вещество… Это еще один вопрос, который мы задали министерству иностранных дел Великобритании, и мы не получили никакого ответа", — добавил посол.

Ранее агентство Associated Press сообщало, что российские спецслужбы шпионили за Скрипалями не менее пяти лет.