Посол России в Британии: мы не знаем, что значит термин «Новичок» 

Посол России в Лондоне заявил, что российская сторона не получила от Британии ответа на вопрос, производилось ли отравляющее вещество «Новичок» на территории Великобритании, передает РИА «Новости».
"Нам необходимо узнать, что значит термин «Новичок», потому что специалисты лаборатории в Портон-Дауне знают, что это значит. Нам необходимо разобраться в этому термине, прежде чем читать отчет ОЗХО", — сказал Яковенко.
Также он отметил, что Россия направляла Лондону официальный запрос о производстве «Новичка» в Британии.
"Мы задавали им вопрос, производили ли они данное вещество… Это еще один вопрос, который мы задали министерству иностранных дел Великобритании, и мы не получили никакого ответа", — добавил посол.
Ранее агентство Associated Press сообщало, что российские спецслужбы шпионили за Скрипалями не менее пяти лет.
Предположительно, нервно-паралитическим веществом «Новичок» были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в Солсбери. Власти Великобритании заявили, что к отравлению Скрипалей причастна Россия. Российская сторона отрицает обвинения.