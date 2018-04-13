Ещё
Посол РФ: Париж и Лондон механически поддерживают политику США в отношении Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посол РФ: Париж и Лондон механически поддерживают политику США в отношении Сирии 

ТАСС 1 час назад
ЛОНДОН, 13 апреля. /ТАСС/. Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко считает, что нынешняя политика Вашингтона в отношении Сирии представляет собой большую угрозу безопасности не только для региона, но и в более широком контексте, а Париж и Лондон поддерживают ее практически механически.
"Мы становимся свидетелями очень опасного развития ситуации в Сирии. Нынешняя политика США, которая практически механически поддерживается Францией и Великобританией, становится угрозой миру и безопасности в регионе и за его пределами", — сказал дипломат, выступая на английском языке в пятницу на пресс-конференции в Лондоне.
"Мы верим в то, что международное сообщество не должно оставаться безучастным, а должно выразить обеспокоенность действиями, которые США и их союзники планируют предпринять", — отметил он.
В понедельник американский президент Дональд Трамп пригрозил принять меры военного характера против властей Сирии в связи с предполагаемым применением боевых отравляющих веществ в сирийском населенном пункте Дума близ Дамаска. Москва предупредила Вашингтон о серьезных последствиях возможного удара США по Сирии, если в ходе такой операции пострадают российские граждане.
С утверждением, что 7 апреля в сирийской Думе было применено химоружие, выступил ряд НПО, в том числе «Белые каски». В МИД РФ это сообщение назвали информационным вбросом. В Минобороны РФ заявили, что «Белые каски» не являются достоверным источником новостей и распространяют сфабрикованную информацию. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия.
ТАСС: последние новости
Захарова: вето РФ в СБ ООН не раз позволяло отсрочить очередную кровавую бойню Руководители фракций и спикер ГД внесли законопроект об ответных действиях в отношении США Путин пока не принимал решения о том, сохранит ли Лавров пост главы МИД
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России решили избавиться от двух министерств84
Украина пригрозила России по газу231
Умер юморист Андрей Жмакин52
Захарова раскритиковала призыв Германии по РФ290
Удар по Сирии: куда полетят ракеты США163
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение