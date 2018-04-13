Посол РФ: Париж и Лондон механически поддерживают политику США в отношении Сирии

Великобритании ЛОНДОН, 13 апреля. / ТАСС /. Посол РФ Александр Яковенко считает, что нынешняя политика Вашингтона в отношении Сирии представляет собой большую угрозу безопасности не только для региона, но и в более широком контексте, а Париж и Лондон поддерживают ее практически механически.

"Мы становимся свидетелями очень опасного развития ситуации в Сирии. Нынешняя политика США , которая практически механически поддерживается Францией и Великобританией, становится угрозой миру и безопасности в регионе и за его пределами", — сказал дипломат, выступая на английском языке в пятницу на пресс-конференции в Лондоне.

"Мы верим в то, что международное сообщество не должно оставаться безучастным, а должно выразить обеспокоенность действиями, которые США и их союзники планируют предпринять", — отметил он.

В понедельник американский президент Дональд Трамп пригрозил принять меры военного характера против властей Сирии в связи с предполагаемым применением боевых отравляющих веществ в сирийском населенном пункте Дума близ Дамаска Москва предупредила Вашингтон о серьезных последствиях возможного удара США по Сирии, если в ходе такой операции пострадают российские граждане.