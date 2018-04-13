Яковенко объяснил решение Британии и США наложить вето на резолюцию России по Сирии

«Объясню, почему Великобритания США наложили вето на два проекта российских резолюций. Ответ прост: мы хотели призвать ОЗХО направить независимых экспертов в Думу , чтобы они расследовали это так называемое химическое дело. Именно поэтому Великобритания, Франция и другие наложили вето», — сказал он.

По его словам, эти страны не хотели, чтобы расследование состоялось.

«Опять таки позиция простая: приезжайте в Думу, проведите расследование и поставьте в известность ООН . Дело в том, что эти страны не хотели, чтобы это расследование состоялось. Потому что довольно таки легко в Вашингтоне, Лондоне или в Париже без опоры на всякие доказательства просто просить, чтобы им поверили на слово», — добавил посол.

10 апреля в ходе заседания СБ ООН были отклонены два проекта российских резолюций по Сирии.