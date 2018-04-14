СБ ООН отклонил резолюцию с осуждением удара по Сирии

Великобритания и Восемь проголосовали против, в том числе США Франция , которые нанесли удар по САР. Еще четыре воздержались.

Напомним, в ночь на 14 апреля страны западной коалиции выпустили более 100 ракет по целям в Сирии. «Ущерб от ударов, нанесенных по сирийской территории, ограничивается только материальными потерями», — проинформировали в Генштабе САР. Системы ПВО перехватили большинство ракет (71 из 103, по данным минобороны РФ ).

Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума. Эти сообщения распространял ряд НПО, в том числе «Белые каски». Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия.