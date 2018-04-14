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Российский проект резолюции СБ ООН по Сирии требует прекратить агрессию
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Российский проект резолюции СБ ООН по Сирии требует прекратить агрессию 

Российская Газета 33 минуты назад
Фото: Российская Газета
Внесенный российской стороной в Совет безопасности ООН проект резолюции по Сирии осуждает ракетный удар, нанесенный США, Великобританией и Францией, и требует прекратить агрессию в отношении САР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постпредство РФ при ООН.
Как отметили в миссии, документ «осуждает агрессию в отношении Сирии со стороны США и их союзников в нарушение международного права и Устава ООН и требует „немедленно прекратить агрессию в отношении Сирии, а также воздержаться от дальнейшего использования силы в нарушение Устава ООН и международного права“.
В проекте резолюции также выражается обеспокоенность тем, что удары по Сирии были нанесены в момент, когда эксперты Организации по запрещению химического оружия „начали работу по сбору доказательств неподтвержденной химической атаки в городе Дума“. Как уточнил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, документ „находится на столе“ и готов к голосованию.
Напомним, в ночь на 14 апреля страны западной коалиции выпустили более 100 ракет по целям в Сирии.
»Ущерб от ударов, нанесенных по сирийской территории, ограничивается только материальными потерями", — проинформировали в Генштабе САР. Системы ПВО перехватили большинство ракет (71 из 103, по данным Минобороны РФ). Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума. Эти сообщения распространял ряд НПО, в том числе «Белые каски». Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия.
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