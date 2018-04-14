Российский проект резолюции СБ ООН по Сирии требует прекратить агрессию

Как отметили в миссии, документ «осуждает агрессию в отношении Сирии со стороны США и их союзников в нарушение международного права и Устава ООН и требует „немедленно прекратить агрессию в отношении Сирии, а также воздержаться от дальнейшего использования силы в нарушение Устава ООН и международного права“.

Напомним, в ночь на 14 апреля страны западной коалиции выпустили более 100 ракет по целям в Сирии.