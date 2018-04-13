Рар: Германия пытается уговорить Россию на общую резолюцию Совбеза ООН 

Необходимо усилить давления на российскую сторону, блокирующую резолюцию США по Сирии в Совете безопасности ООН. Об этом завил глава МИД Германии Хайко Маас. Такими действиями Германия хочет вынудить Россию изменить свое решение. Глава МИД также добавил, что при усилении давления нельзя закрывать канал диалога с Россией.
В эфире НСН немецкий политолог Александр Рар объяснил подтекст заявления министра иностранных дел Германии.
«Германия не хочет опять попасть в ситуацию, где ее или западную коалицию будут обвинять, в случае военных действий, в нарушении международного права. Запад полагает, что может и должен вмешаться в ситуацию в Сирии, но только в рамках международного права. Разрешение на такое вмешательство может дать только совет безопасности ООН, так как это было в Ливии. Тогда Россия при Медведеве выдержала нейтралитет и была принята резолюция. Во что превратилась эта резолюция, мы тоже знаем. Сейчас Россия хочет избежать повторения истории, поэтому не соглашается на такой вид резолюции, которую предлагает Америка. В свою очередь Германия просто не хочет, чтобы в Сирии велась антизаконная война. Поэтому единственный выход из положения, который видит министр, а он сам по образованию юрист и был министром юстиции Германии, действовать строго по закону, но для этого нужно получить согласие России на общую резолюцию совета безопасности ООН. К этому он и призывает. Я думаю, что сейчас это будет целью немецкой политики», — объяснил эксперт.
Страновед: Макрон не хочет ждать итогов расследования ОЗХО химатаки в Сирии Александр Рар отметил, что помимо уговоров России, необходимо так же давление на Америку, Англию и Францию. Страны должны отказаться от призывов к снятию президента Сирии Башара Асада, что всегда мелькает в этой резолюции. В случае таких действий, есть шансы найти какие-то компромиссы в этом вопросе. В том случае, если немецкая дипломатия хочет этим заниматься, то «как говорится флаг ей в руки». Политолог заметил, что как арбитры или посредники немцы всегда играли не плохую роль, например, в минском процессе.
«Если это предложение честное и действительно нацелено на то, чтобы найти такую возможность объединения российских и западных интересов, то это конечно правильно. Однако я не думаю, что Германия будет вводить санкции против России, так как это бесполезно и бессмысленно. Скорее это будут попытки уговорить Россию через совбез ООН», — резюмировал политолог.
Напомним, что 10 апреля Совет Безопасности ООН проголосовал по предложенному США проекту резолюции о расследовании возможной химической атаки в Сирии. Резолюцию поддержали 12 стран-членов Совбеза, против выступили Россия и Боливия.