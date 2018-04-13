Рар: Германия пытается уговорить Россию на общую резолюцию Совбеза ООН

В эфире НСН немецкий политолог Александр Рар объяснил подтекст заявления министра иностранных дел Германии.

«Германия не хочет опять попасть в ситуацию, где ее или западную коалицию будут обвинять, в случае военных действий, в нарушении международного права. Запад полагает, что может и должен вмешаться в ситуацию в Сирии, но только в рамках международного права. Разрешение на такое вмешательство может дать только совет безопасности ООН , так как это было в Ливии . Тогда Россия при Медведеве выдержала нейтралитет и была принята резолюция. Во что превратилась эта резолюция, мы тоже знаем. Сейчас Россия хочет избежать повторения истории, поэтому не соглашается на такой вид резолюции, которую предлагает Америка. В свою очередь Германия просто не хочет, чтобы в Сирии велась антизаконная война. Поэтому единственный выход из положения, который видит министр, а он сам по образованию юрист и был министром юстиции Германии, действовать строго по закону, но для этого нужно получить согласие России на общую резолюцию совета безопасности ООН. К этому он и призывает. Я думаю, что сейчас это будет целью немецкой политики», — объяснил эксперт.

Страновед: Макрон не хочет ждать итогов расследования ОЗХО химатаки в Сирии Александр Рар отметил, что помимо уговоров России, необходимо так же давление на Америку, Англию Францию . Страны должны отказаться от призывов к снятию президента Сирии Башара Асада , что всегда мелькает в этой резолюции. В случае таких действий, есть шансы найти какие-то компромиссы в этом вопросе. В том случае, если немецкая дипломатия хочет этим заниматься, то «как говорится флаг ей в руки». Политолог заметил, что как арбитры или посредники немцы всегда играли не плохую роль, например, в минском процессе.

«Если это предложение честное и действительно нацелено на то, чтобы найти такую возможность объединения российских и западных интересов, то это конечно правильно. Однако я не думаю, что Германия будет вводить санкции против России, так как это бесполезно и бессмысленно. Скорее это будут попытки уговорить Россию через совбез ООН», — резюмировал политолог.