У России нет реальных данных по «делу Скрипаля», заявил посол в Лондоне

"У нас нет какой-либо информации о расследовании, у нас нет консульского доступа, у нас нет официальных ответов со стороны британского правительства. Все, что у нас есть, — это публикации СМИ, с утечками и отсылками к неким официальным лицам", — заявил Яковенко.