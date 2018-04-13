Ещё
У России нет реальных данных по «делу Скрипаля», заявил посол в Лондоне
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У России нет реальных данных по «делу Скрипаля», заявил посол в Лондоне 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ЛОНДОН, 13 апр — РИА Новости. РФ не располагает никакой реальной информацией по «делу Скрипаля», приходится иметь дело только с «утечками» в СМИ, заявил посол России в Лондоне Александр Яковенко.
"У нас нет какой-либо информации о расследовании, у нас нет консульского доступа, у нас нет официальных ответов со стороны британского правительства. Все, что у нас есть, — это публикации СМИ, с утечками и отсылками к неким официальным лицам", — заявил Яковенко.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает.
РИА Новости: последние новости
Макрон провел телефонные переговоры с Путиным по Сирии В Москве обеспокоены возможным решением Лондона по действиям в Сирии На брифинг посла России в Британии пришли дипломаты из более 60 стран
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»163
В России решили избавиться от двух министерств104
В ООН официально заявили о возвращении холодной войны185
Умер юморист Андрей Жмакин
Украина пригрозила России по газу263
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение