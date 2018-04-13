У России нет реальных данных по «делу Скрипаля», заявил посол в Лондоне 

ЛОНДОН, 13 апр — РИА Новости. РФ не располагает никакой реальной информацией по «делу Скрипаля», приходится иметь дело только с «утечками» в СМИ, заявил посол России в Лондоне Александр Яковенко.
"У нас нет какой-либо информации о расследовании, у нас нет консульского доступа, у нас нет официальных ответов со стороны британского правительства. Все, что у нас есть, — это публикации СМИ, с утечками и отсылками к неким официальным лицам", — заявил Яковенко.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает.