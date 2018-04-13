Посольство РФ: любая современная химическая лаборатория способна синтезировать «Новичок» 

Любая современная химическая лаборатория способна синтезировать вещество, которым отравили Сергея и Юлию Скрипалей. Об этом говорится в докладе посольства России в Лондоне по инциденту в Солсбери, передаёт РИА «Новости».
«Принимая во внимание обширную научную литературу, можно с уверенность сказать, что любая современная химическая лаборатория способна синтезировать «Новички», — указано в докладе.
Ранее стало известно, что ОЗХО не смогла определить, где было изготовлено вещество, которым отравили Скрипалей. Однако эксперты подтвердили, что оно относится к группе нервно-паралитических отравляющих веществ.