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Посольство РФ: любая современная химическая лаборатория способна синтезировать «Новичок»
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Посольство РФ: любая современная химическая лаборатория способна синтезировать «Новичок» 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Любая современная химическая лаборатория способна синтезировать вещество, которым отравили Сергея и Юлию Скрипалей. Об этом говорится в докладе посольства России в Лондоне по инциденту в Солсбери, передаёт РИА «Новости».
«Принимая во внимание обширную научную литературу, можно с уверенность сказать, что любая современная химическая лаборатория способна синтезировать «Новички», — указано в докладе.
Ранее стало известно, что ОЗХО не смогла определить, где было изготовлено вещество, которым отравили Скрипалей. Однако эксперты подтвердили, что оно относится к группе нервно-паралитических отравляющих веществ.
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