Российский посол не получил ответа от британской полиции по делу Глушкова

Великобритании ЛОНДОН, 13 апр — РИА Новости . Посол РФ Александр Яковенко заявил, что не получил ответа от главы Скотланд-Ярда на просьбу о встрече по поводу дела о смерти Глушкова. "6 апреля МИД Великобритании связался с полицией напрямую, и мы направили письмо главе комиссии с запросом об обсуждении этого дела в подробностях. Но пока я не получил никакого ответа. Я полагаю, что полиция Великобритании не готова говорить с послом и давать какую-либо информацию. Расследование засекречено, мы не имеем никакой информации о том, что там происходит, — сказал посол на пресс-конференции в пятницу. По словам посла, такая ситуация неприемлема. Ранее Яковенко заявил, что посольство РФ не удовлетворено текущим уровнем взаимодействия с властями Великобритании по делу о смерти Глушкова. LIVE\: Пресс-конференция посла России в Лондоне Александра Яковенко