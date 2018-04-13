Посол России в Лондоне удивился сообщениям о «слежке спецслужб» за Скрипалем

"Я очень удивлен. Кстати, вы можете прочитать информацию о Скрипалях в этом документе. Он был отпущен в Москве , и после этого он прибыл в Великобританию. Откуда взялись доказательства того, что Россия проводила слежку? Почему ранее мы не слышали никаких жалоб от британских коллег? Мы не видели никаких знаков от британских властей, что они не удовлетворены обстоятельствами и жизнью Скрипаля в Британии и выражали сомнение в отношении шпионажа за ним", — сказал Яковенко.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, онлайн-трансляция которой ведется в твиттере посольства.

Ранее Яковенко обвинил Британию в нарушении международного права в связи с непрозрачностью расследования «дела Скрипаля».