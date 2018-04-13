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Россия распространила заявление по «Новичку»
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Россия распространила заявление по «Новичку» 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Ни Россия, ни СССР никогда не разрабатывали вещество с названием «Новичок». Об этом говорится в докладе посольства России в Лондоне, передаёт РИА «Новости».
«Великобритания, говоря о том, что («Новичок») был «разработан Россией», никак не пояснила, что это означает. Ни Россия, ни Советский Союз никогда не разрабатывали вещество под названием «Новичок», — говорится в докладе. Дипломаты добавили, что британское упорство в использовании русского слова «Новичок» — попытка искусственно связать вещество с Россией.
Ранее сообщалось, что Организация по запрещению химического оружия не смогла определить, где был изготовлен яд, которым отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Однако специалисты подтвердили, что оно относится к группе нервно-паралитических отравляющих веществ.
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