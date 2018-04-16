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Германия поддержала удар США по Сирии
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Трамп требует оплатить операцию США в Сирии
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии

Германия поддержала удар США по Сирии 

Газета.Ru 10 часов назад
Фото: Украина.ру
Германия поддерживает решение США, Франции и Великобритании нанести удар по Сирии в ответ на возможное применение химического оружия режимом Асада в сирийском городе Дума, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает НСН.
По словам Меркель, все имеющиеся сведения указывают на вину сирийского президента Башара Асада в химатаке 7 апреля, в которой, по данным источников, погибли 40 мирных жителей. Канцлер Германии назвала военную операцию США и их союзников «необходимой и соразмерной» для поддержания запрета международного запрета на применение химоружия.
В ночь на 14 апреля, президент США Дональд Трамп объявил о ракетном ударе по объектам в Сирийской Арабской Республике, к которому присоединилсь Великобритания и Франция. Президент России назвал такое действие без санкций Совбеза ООН и в нарушение международного права «актом агрессии» против суверенного государства, борющегося с терроризмом.
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