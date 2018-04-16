Германия поддержала удар США по Сирии

По словам Меркель, все имеющиеся сведения указывают на вину сирийского президента Башара Асада в химатаке 7 апреля, в которой, по данным источников, погибли 40 мирных жителей. Канцлер Германии назвала военную операцию США и их союзников «необходимой и соразмерной» для поддержания запрета международного запрета на применение химоружия.