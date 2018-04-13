Россия выдворила за пределы страны грузинского дипломата

Россия высылает сотрудника секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии Москве в ответ на решение грузинских властей выслать сотрудника секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Тбилиси в связи с «делом Скрипалей».

"В ответ на необоснованное решение Грузии о высылке сотрудника секции интересов России при посольстве Швейцарии в Тбилиси в связи с бездоказательными обвинениями Великобритании в адрес нашей страны по так называемому «делу Скрипалей» российская сторона объявила неприемлемым лицом сотрудника секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в Москве", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Дипломат должен покинуть территорию России в течение семи дней.

На Смоленской площади проинформировали, что соответствующая нота вручена 13 апреля временному поверенному в делах Швейцарии в России Патрику Францену.

В конце марта Грузия присоединилась к ряду стран, заявивших о высылке российских дипломатов в связи с отравлением в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Тогда грузинский МИД заявил, что выдворяет из страны одного российского дипломата — сотрудника секции интересов России, и потребовал от него в семидневный срок покинуть территорию страны.