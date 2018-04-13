Грузинскому дипломату дали неделю, чтобы покинуть Россию

Россия высылает сотрудника секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии Москве в ответ на решение Грузии выслать сотрудника секции интересов России при посольстве Швейцарии в Тбилиси в связи с делом Скрипалей.

Как передает ТАСС, об этом сообщили в министерстве иностранных дел РФ , отметив, что это шаг предпринят в ответ на необоснованное решение Грузии.

Грузинский дипломат объявлен «неприемлемым лицом» в РФ и ему надлежит в течение семи дней покинуть ее территорию. 13 апреля соответствующая нота была вручена временному поверенному в делах Швейцарии в России Патрику Францену.

После военного конфликта России и Грузии в августе 2008 года, Тбилиси заявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой «в связи с признанием Россией Абхазии и Цхинвальского региона».

Дипломатические отношения двух стран сохранились на консульском уровне. С марта 2009 года по настоящее время в Грузии при посольстве Швейцарии действует секция интересов РФ, а в России при посольстве Швейцарии функционирует секция интересов Грузии.