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Грузинскому дипломату дали неделю, чтобы покинуть Россию
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Грузинскому дипломату дали неделю, чтобы покинуть Россию 

Вести.Ru 38 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Россия высылает сотрудника секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в Москве в ответ на решение Грузии выслать сотрудника секции интересов России при посольстве Швейцарии в Тбилиси в связи с делом Скрипалей.
Как передает ТАСС, об этом сообщили в министерстве иностранных дел РФ, отметив, что это шаг предпринят в ответ на необоснованное решение Грузии.
Грузинский дипломат объявлен «неприемлемым лицом» в РФ и ему надлежит в течение семи дней покинуть ее территорию. 13 апреля соответствующая нота была вручена временному поверенному в делах Швейцарии в России Патрику Францену.
После военного конфликта России и Грузии в августе 2008 года, Тбилиси заявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой «в связи с признанием Россией Абхазии и Цхинвальского региона».
Дипломатические отношения двух стран сохранились на консульском уровне. С марта 2009 года по настоящее время в Грузии при посольстве Швейцарии действует секция интересов РФ, а в России при посольстве Швейцарии функционирует секция интересов Грузии.
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