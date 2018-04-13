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Россия высылает грузинского дипломата
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Россия объявила о высылке грузинского дипломата 

Rambler News Service 1 час назад
МИД РФ объявил о высылке сотрудника секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в Москве.
«В ответ на необоснованное решение Грузии о высылке сотрудника Секции интересов России при Посольстве Швейцарии в Тбилиси в связи с бездоказательными обвинениями Великобритании в адрес нашей страны по т.н. '’делу Скрипалей'' российская сторона объявила неприемлемым лицом сотрудника Секции интересов Грузии при Посольстве Швейцарии в Москве. Ему надлежит покинуть территорию России в течение 7 дней», — говорится в сообщении министерства.
МИД России отмечает, что соответствующая нота вручена 13 апреля временному поверенному в делах Швейцарии в России Патрику Францену.
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