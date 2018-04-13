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Россия высылает сотрудника секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии
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Россия высылает сотрудника секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Российская Газета
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Россия высылает сотрудника секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в Москве в ответ на решение Грузии выслать сотрудника секции интересов России при посольстве Швейцарии в Тбилиси в связи с делом Скрипалей. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.
"В ответ на необоснованное решение Грузии о высылке сотрудника секции интересов России при посольстве Швейцарии в Тбилиси в связи с бездоказательными обвинениями Великобритании в адрес нашей страны по т. н. делу Скрипалей российская сторона объявила неприемлемым лицом сотрудника секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в Москве, — отметили в дипведомстве. — Ему надлежит покинуть территорию России в течение семи дней".
Соответствующая нота вручена 13 апреля временному поверенному в делах Швейцарии в России Патрику Францену.
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