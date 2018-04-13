Россия высылает сотрудника секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии

Соответствующая нота вручена 13 апреля временному поверенному в делах Швейцарии в России Патрику Францену.

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