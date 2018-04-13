Россия объявила персоной нон грата грузинского дипломата

Россия объявила персоной нон грата сотрудника секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии Москве . Об этом заявили в пресс-службе российского МИД

Отмечается, что данная мера принята в ответ на «необоснованное решение Грузии о высылке сотрудника секции интересов России при посольстве Швейцарии в Тбилиси » в связи с делом об отравлении в Солбсери.

«Российская сторона объявила неприемлемым лицом сотрудника секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в Москве», — говорится в сообщении.

Как сообщает ведомство, ему надлежит покинуть территорию России в течение семи дней.

Ранее Грузия в знак солидарности с британской стороны объявила о высылке российского дипломата.

26 марта ряд стран Запада заявили, что высылают дипломатов России в связи с делом об отравлении в Солсбери.