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Россия объявила персоной нон грата грузинского дипломата
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Россия объявила персоной нон грата грузинского дипломата 

RT на русском 1 час назад
Россия объявила персоной нон грата сотрудника секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в Москве. Об этом заявили в пресс-службе российского МИД.
Отмечается, что данная мера принята в ответ на «необоснованное решение Грузии о высылке сотрудника секции интересов России при посольстве Швейцарии в Тбилиси» в связи с делом об отравлении в Солбсери.
«Российская сторона объявила неприемлемым лицом сотрудника секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в Москве», — говорится в сообщении.
Как сообщает ведомство, ему надлежит покинуть территорию России в течение семи дней.
Ранее Грузия в знак солидарности с британской стороны объявила о высылке российского дипломата.
26 марта ряд стран Запада заявили, что высылают дипломатов России в связи с делом об отравлении в Солсбери.
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