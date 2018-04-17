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РФ рассчитывает, что ОЗХО доставит пробы из города Дума в сертифицированные лаборатории
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РФ рассчитывает, что ОЗХО доставит пробы из города Дума в сертифицированные лаборатории 

ТАСС 1 час назад
Фото: 360tv.ru
РФ рассчитывает, что инспекторы ОЗХО опечатают пробы из сирийской Думы и доставят их в сертифицированные лаборатории — Захарова.
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