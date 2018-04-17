На сайте ОЗХО появилась рубрика по делу Скрипалей

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) создала на своём сайте отдельную рубрику, посвящённую инциденту с отравлением в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В разделе собраны пресс-релизы и документы по инциденту.

До сих пор отдельная рубрика была создана только по химическому досье Сирии

18 апреля по запросу Великобритании Гааге должно состояться заседание Исполнительного совета ОЗХО, посвящённое инциденту в Солсбери.

12 апреля организация опубликовала отчёт из 12 пунктов, в котором говорится, что результаты расследования Великобритании по делу об отравлении Скрипалей были подтверждены командой экспертов ОЗХО.