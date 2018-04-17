Ещё
На сайте ОЗХО появилась рубрика по делу Скрипалей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На сайте ОЗХО появилась рубрика по делу Скрипалей 

RT на русском 2 часа назад
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) создала на своём сайте отдельную рубрику, посвящённую инциденту с отравлением в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
В разделе собраны пресс-релизы и документы по инциденту.
До сих пор отдельная рубрика была создана только по химическому досье Сирии.
18 апреля по запросу Великобритании в Гааге должно состояться заседание Исполнительного совета ОЗХО, посвящённое инциденту в Солсбери.
12 апреля организация опубликовала отчёт из 12 пунктов, в котором говорится, что результаты расследования Великобритании по делу об отравлении Скрипалей были подтверждены командой экспертов ОЗХО.
RT на русском: последние новости
Украина прислала запрос России на судей Конституционного суда Лавров напомнил, как британцы приветствовали немцев на матче в 1938 году В Совфеде оценили призыв к России от G7 срочно ответить на вопросы по Солсбери
 Ещё 90 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США ударят по Китаю135
Россия «отзывает» студентов из-за рубежа159
Крымский мост потроллил Украину150
«Выпили вина. Всё и случилось!»: Гоген похвастался бабушкой83
Открывшему продухи в подвалах москвичу грозит тюрьма123
Видео
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
04:00
США ударят по Китаю
Экономика
00:43
Киркоров запретил радиостанциям исполнять свои хиты
Шоу-бизнес
02:56
Россияне закупились котами после обвала рубля
Личный счет Экономика
00:44
Суд оправдал Лесли и Рыбку по одному из дел
Происшествия
01:32
Под Ростовом при задержании погиб главарь ячейки ИГ
Происшествия
00:26
В столице открыли памятник огнеборцам
Новости Москвы
00:20
Почему Маск не договорился с «Космотрансом»
Наука и техника Статьи
04:43
Бывший муж Навки решил избавиться от жилья
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение