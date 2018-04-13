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МИД РФ раскроет интересные подробности из доклада ОЗХО по «делу Скрипаля»
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МИД РФ раскроет интересные подробности из доклада ОЗХО по «делу Скрипаля» 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
«Мы сейчас занимаемся подробным изучением этого доклада, там есть очень интересные моменты, которые напрашиваются от прочтения этого документа. Мы в самое ближайшее время постараемся предать их гласности, когда эксперты и наши, и из профильных ведомств разберутся с этим достаточно объемным документом», — рассказал российский министр.
Лавров также сообщил, что в докладе ОЗХО по инциденту с отравлением в Солсбери приводится лишь химическая формула примененного вещества.
"ОЗХО подтвердило исключительно состав химического вещества. И в закрытой части состава приводится подробная длинная химическая формула этого вещества. Никаких таких литературных названий там не приводится. Говорится лишь о том, что это вещество не из списка, который в конвенции о запрещении химического оружия утвержден и по которому должны страны-члены отчитываться", — подчеркнул глава МИД РФ.
Напомним, накануне специалисты ОЗХО подтвердили использование токсичного химического вещества при покушении в Солсбери на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. При этом Организация не стала публиковать его название, которое содержится в секретной части доклада и будет доступно только членам организации.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила, что российская сторона имеет ряд вопросов к докладу ОЗХО. По ее словам, некоторые положения документа требуют дополнительной детальной проработки, в том числе с британской стороной.
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