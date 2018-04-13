Засекречивание объединяет дела о смертях россиян в Британии, заявил посол 

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Дела о смертях и покушениях на россиян на территории Британии объединяет засекречивание британской стороной важной информации, заявил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.
"Все эти дела имеют кое-что общее. Все документы засекречены по этим делам и у нас нет возможности узнать, что именно содержится в материалах дел. Это и то, что происходит с делом Скрипаля, и также делом Николая Глушкова", — заявил посол на пресс-конференции.
LIVE\: Пресс-конференция посла России в Лондоне Александра Яковенко