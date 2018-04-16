Россия решила сменить своего посла в Сирии

Эхо Москвы: последние новости

13.04.2018 06:30 : Россия может предъявить Лондону обвинения в намеренной дезинформации и пропаганде по «делу Скрипаля»

15.04.2018 13:00 : Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выразил свою обеспокоенность «растущим отчуждением» между Россией и Западом

14.04.2018 06:00 : Посол РФ в США: Удар США и союзников по Сирии не останется без последствий