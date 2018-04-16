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Россия решила сменить своего посла в Сирии
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Россия решила сменить своего посла в Сирии
Эхо Москвы
1 час назад
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Об этом со ссылкой на дипломатический источник сообщает
газета «Коммерсант»
. По его данным, Александра Кинщака в скором времени сменит нынешний посол
России
в Арабских Эмиратах
Александр Ефимов
.
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