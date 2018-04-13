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Россия направит запрос Британии по Конвенции о химоружии, заявил посол РФ
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Россия направит запрос Британии по Конвенции о химоружии, заявил посол РФ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЛОНДОН, 13 апр — РИА Новости. Россия в пятницу направит Великобритании официальный запрос по статье 9 Конвенции о запрещении химического оружия для выяснения вопросов, относительно инцидента в Солсбери, заявил посол РФ в Великобритании Александр Яковенко.
"Кстати, могу сказать, что сегодня Россия намеревается направить Великобритании официальный запрос по статье 9 пункт 2 конвенции о запрещении химического оружия. Это будет интересное развитие событий", — сказал посол на пресс-конференции.
"Мы ждем официального ответа от Великобритании согласно этой Конвенции. Это очень серьезный шаг с нашей стороны", — добавил посол.
В указанной статье Конвенции говорится, что государства-участники конвенции могут «без ущерба для права любого государства-участника просить о проведении инспекции по запросу государства-участника всякий раз, когда это возможно, прежде всего предпринимают всяческие усилия к тому, чтобы выяснить и урегулировать путем обмена информацией и консультаций между собой любой вопрос, который может вызывать сомнение относительно связанного с этим вопроса, который может быть сочтен неясным». В статье говорится, что государство-участник, получающее от другого государства просьбу о разъяснении вопроса должно не позднее чем через 10 дней после поступления просьбы предоставить информацию.
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