Россия направит запрос Британии по Конвенции о химоружии, заявил посол РФ

"Кстати, могу сказать, что сегодня Россия намеревается направить Великобритании официальный запрос по статье 9 пункт 2 конвенции о запрещении химического оружия. Это будет интересное развитие событий", — сказал посол на пресс-конференции.

"Мы ждем официального ответа от Великобритании согласно этой Конвенции. Это очень серьезный шаг с нашей стороны", — добавил посол.

В указанной статье Конвенции говорится, что государства-участники конвенции могут «без ущерба для права любого государства-участника просить о проведении инспекции по запросу государства-участника всякий раз, когда это возможно, прежде всего предпринимают всяческие усилия к тому, чтобы выяснить и урегулировать путем обмена информацией и консультаций между собой любой вопрос, который может вызывать сомнение относительно связанного с этим вопроса, который может быть сочтен неясным». В статье говорится, что государство-участник, получающее от другого государства просьбу о разъяснении вопроса должно не позднее чем через 10 дней после поступления просьбы предоставить информацию.