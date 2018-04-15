Кисляк рассказал о желании США показать, что они «еще в игре»

«Дата и причины, которые были надуманны, может быть, и были непредсказуемые, а линия — вряд ли, потому что американцы понимали, что они теряют лидирующую позицию в мире», — сказал Кисляк в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости»

Кисляк отметил, что американцы — не глупый народ, и они хорошо видят, что происходит в мире. «Это не значит, что они готовы принять (это)», — заметил бывший российский посол в Вашингтоне.

По его словам, удивления не вызывает попытка США «силой утвердить себя». Он отметил, что атака на Сирию продиктована не якобы имевшим место применением химического оружия в сирийской Думе , а «желанием показать, что США еще в игре».

Кисляк также отметил, что на решение американского президента Дональда Трампа нанести удар по Сирии частично повлияли последствия внутренней политики в Соединенных Штатах.

Ранее Кисляк оценил вероятность прямого военного столкновения между Россией и США.