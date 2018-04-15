Кисляк рассказал о желании США показать, что они «еще в игре» 

Вашингтон теряет лидерство в мире, ракетный удар по Сирии, по задумке США, должен был показать, что Штаты «еще в игре», заявил член Совета Федерации и бывший посол России в США Сергей Кисляк.
«Дата и причины, которые были надуманны, может быть, и были непредсказуемые, а линия — вряд ли, потому что американцы понимали, что они теряют лидирующую позицию в мире», — сказал Кисляк в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости».
Кисляк отметил, что американцы — не глупый народ, и они хорошо видят, что происходит в мире. «Это не значит, что они готовы принять (это)», — заметил бывший российский посол в Вашингтоне.
По его словам, удивления не вызывает попытка США «силой утвердить себя». Он отметил, что атака на Сирию продиктована не якобы имевшим место применением химического оружия в сирийской Думе, а «желанием показать, что США еще в игре».
Кисляк также отметил, что на решение американского президента Дональда Трампа нанести удар по Сирии частично повлияли последствия внутренней политики в Соединенных Штатах.
Ранее Кисляк оценил вероятность прямого военного столкновения между Россией и США.
Провал удара западной коалиции по Сирии уже окрестили началом заката военной гегемонии США. По мнению экспертов, расклад сил на Ближнем Востоке начинает меняться в пользу России. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему ракетный удар по Сирии стал поражением для США.