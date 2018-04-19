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Антонов встретился с Джоном Болтоном
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Антонов встретился с советником Трампа по нацбезопасности 

Газета.Ru 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон встретился с послом России в США Анатолием Антоновым, передает РИА "Новости" со ссылкой на заявление Белого дома.
"На своей первой встрече в нынешнем качестве они обсудили состояние отношений между Соединенными Штатами и Россией. Посол Болтон повторил, что более хорошие отношения — в интересах и США, и России", — говорится в сообщении.
По словам Болтона, для улучшения отношений потребуется обсудить вызывающие обеспокоенность темы, такие как "вмешательство" России в американские выборы 2016 года, применение химического оружия в Великобритании и ситуацию на Украине и в Сирии.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что удары США, Великобритании и Франции по сирийской территории не останутся без последствий.
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