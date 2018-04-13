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Посольство России сообщило о желании Британии засекретить ключевые данные
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Посольство России сообщило о желании Британии засекретить ключевые данные 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЛОНДОН, 13 апр — РИА Новости. Москва в ответ на заявления Лондона об убийствах, якобы организованных Россией, напоминает, что «дело Литвиненко» демонстрирует стремление Великобритании засекретить ключевую информацию, говорится в докладе посольства РФ в Лондоне по инциденту в Солсбери, распространенном в пятницу.
В докладе отмечается, что власти Британии апеллируют к «ряду убийств, которые были проспонсированы государством», в том числе убийство Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году.
"В действительности убийство Александра Литвиненко демонстрирует желание Уайтхолла засекретить ключевую информацию и выдвигать серьезные обвинения, которые не подкреплены фактами. Тот же сценарий, но более быстрый, разыгрывается и сейчас", — отмечается в докладе посольства РФ.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A-234 причастно российское государство. Москва это категорически отрицает.
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