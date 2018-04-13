Посольство России сообщило о желании Британии засекретить ключевые данные

ЛОНДОН, 13 апр — РИА Новости Москва в ответ на заявления Лондона об убийствах, якобы организованных Россией , напоминает, что «дело Литвиненко» демонстрирует стремление Великобритании засекретить ключевую информацию, говорится в докладе посольства РФ в Лондоне по инциденту в Солсбери, распространенном в пятницу.

В докладе отмечается, что власти Британии апеллируют к «ряду убийств, которые были проспонсированы государством», в том числе убийство Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году.

"В действительности убийство Александра Литвиненко демонстрирует желание Уайтхолла засекретить ключевую информацию и выдвигать серьезные обвинения, которые не подкреплены фактами. Тот же сценарий, но более быстрый, разыгрывается и сейчас", — отмечается в докладе посольства РФ.