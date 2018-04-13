Путин поговорил с Макроном

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ФРГ в позиции по России руководствуется чужими авантюрами, заявила Захарова

В ГД рассказали, какие страны затронут ответные меры России на санкции США

Посольство России в Лондоне представило доклад по инциденту в Солсбери