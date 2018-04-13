Макрон назвал Путину приоритеты политики в Сирии

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Эксперт прокомментировал законопроект об ответных мерах на санкции США

Пушков сравнил ситуацию вокруг Сирии с Карибским кризисом

Порошенко раскритиковал Путина за позицию в вопросе о вводе миротворцев