Ещё
В РФ нет закона об уничтожении экстремистов за рубежом, заявили в дипмиссии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В России решили избавиться от двух министерств
В России решили избавиться от двух министерств

В РФ нет закона об уничтожении экстремистов за рубежом, заявили в дипмиссии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЛОНДОН, 13 апр — РИА Новости. Посольство России в Великобритании опровергло заявления Лондона о существовании в РФ закона, позволяющего уничтожать экстремистов за рубежом.
"Британские власти утверждают, что Госдума приняла закон, который разрешает убийство «экстремистов» за рубежом. Это откровенная ложь. Такого закона в России нет", — говорится в докладе по инциденту в Солсбери, распространенном в пятницу.
В документе отмечается, что в России в 2006 году был принят антитеррористический закон, который позволяет президенту страны с разрешения верхней палаты парламента, которое принимается публично, отправлять подразделения вооруженных сил бороться с террористами и их базами за рубежом.
"Это, на самом деле, та же процедура, предписанная Конституцией, на использование войск вне российской территории. Очевидно, что он ничего общего не имеет с убийством конкретных объектов. И ссылки на этот закон как на «подтверждение» российской политики, демонстрируют полнейший недостаток экспертизы. Но одновременно встает вопрос, был ли господин Скрипаль вовлечен в какую-либо деятельность, которая, по мнению Великобритании, может быть расценена в РФ как террористическая или экстремистская", — подчеркивается в докладе.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A-234 причастно российское государство. Москва это категорически отрицает.
LIVE\: Пресс-конференция посла России в Лондоне Александра Яковенко
РИА Новости: последние новости
ФРГ в позиции по России руководствуется чужими авантюрами, заявила Захарова Макрон провел телефонные переговоры с Путиным по Сирии В Москве обеспокоены возможным решением Лондона по действиям в Сирии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова раскритиковала призыв Германии по РФ214
Украина пригрозила России по газу119
Путин поговорил с Макроном48
Москва продолжит усыхать
Умер юморист Андрей Жмакин48
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Определен исход конфликта Децла и Басты
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение