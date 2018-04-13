В РФ нет закона об уничтожении экстремистов за рубежом, заявили в дипмиссии

"Британские власти утверждают, что Госдума приняла закон, который разрешает убийство «экстремистов» за рубежом. Это откровенная ложь. Такого закона в России нет", — говорится в докладе по инциденту в Солсбери, распространенном в пятницу.

В документе отмечается, что в России в 2006 году был принят антитеррористический закон, который позволяет президенту страны с разрешения верхней палаты парламента, которое принимается публично, отправлять подразделения вооруженных сил бороться с террористами и их базами за рубежом.

"Это, на самом деле, та же процедура, предписанная Конституцией, на использование войск вне российской территории. Очевидно, что он ничего общего не имеет с убийством конкретных объектов. И ссылки на этот закон как на «подтверждение» российской политики, демонстрируют полнейший недостаток экспертизы. Но одновременно встает вопрос, был ли господин Скрипаль вовлечен в какую-либо деятельность, которая, по мнению Великобритании, может быть расценена в РФ как террористическая или экстремистская", — подчеркивается в докладе.