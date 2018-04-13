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Российский посол заявил о непрозрачности расследования «дела Скрипаля»
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Российский посол заявил о непрозрачности расследования «дела Скрипаля» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЛОНДОН, 13 апр — РИА Новости. Расследование «дела Скрипаля» осуществляется максимально непрозрачным образом, заявил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Москва это категорически отрицает.
"Ровно месяц прошло с того момента, как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в этом преступлении, но по сей день не было предоставлено никаких доказательств в подтверждение этой позиции… Расследование ведется в максимально непрозрачном виде. Британское правительство отказалось работать с российскими властями, мы не получили никаких запросов о правопомощи", — сказал Яковенко на пресс-конференции.
LIVE\: Пресс-конференция посла России в Лондоне Александра Яковенко
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