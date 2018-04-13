Россиян предложили лишить McDonald’s

В Госдуме предложили задуматься о присутствии на российском рынке товаров компаний PepsiCo, McDonald’s, а также тех производителей, к которым было много претензий по качеству продукции.
С таким предложением выступил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, глава комиссии ГД по правовому обеспечению развития организаций ОПК РФ Владимир Гутенев.
«Я бы ещё очень серьезно задумался о присутствии на российском рынке и соблюдении, с точки зрения в том числе, требований санитарно-эпидемиологических таких компаний, к которым было очень много претензий по качеству продукции. Это компании PepsiCo, сеть McDonald’s и ряд других компаний, которые вносят не меньший ущерб, чем табачная продукция, здоровью наших граждан», — цитирует РИА Новости Гутенева.
Ранее в Госдуме заявили, что проект закона о мерах России в ответ на санкции США содержит запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции.