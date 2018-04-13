Премьер Турции призвал Россию и США воздержаться от шагов, ведущих к хаосу

"Между США и Россией происходит обмен сообщениями через соцсети. Наш регион находится в тяжелой ситуации. Мы призываем наших партнеров воздержаться от шагов, которые приведут к еще большему хаосу", — сказал Йылдырым журналистам