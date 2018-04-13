Премьер Турции призвал Россию и США воздержаться от шагов, ведущих к хаосу 

АНКАРА, 13 апр — РИА Новости, Алёна Палажченко. США и Россия должны воздержаться от шагов, которые ввергнут Ближний Восток в состояние еще большего хаоса, заявил премьер Турции Бинали Йылдырым в пятницу.
"Между США и Россией происходит обмен сообщениями через соцсети. Наш регион находится в тяжелой ситуации. Мы призываем наших партнеров воздержаться от шагов, которые приведут к еще большему хаосу", — сказал Йылдырым журналистам
Ранее президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемое применение химоружия в САР, которое сирийские власти отрицают. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.
В среду Трамп написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. Ракеты, по его словам, будут «хорошие, новые и „умные“. Со своей стороны министр обороны США Джеймс Мэттис в среду заявил, что США все еще оценивают доказательства предполагаемой химической атаки в Сирии, хотя и отметил, что американские военные готовы „предоставить военные варианты (действий), если они будут уместны, на усмотрение президента“.