Аваков рассказал, как лидеры великих стран просили Украину не провоцировать Путина

Выступая Киевском форуме по вопросам безопасности, Арсен Аваков заявил, что страны, которые выступают за отказ от ядерного вооружения, за деэскалацию военных конфликтов, гарантировали Украине безопасность и неприкосновенность границ.

«После этого я был свидетелем того, как лидеры великих стран звонили в кабинет Турчинова в 2014 году, звонили в кабинет Яценюка и говорили: «Не провоцируйте Путина. Спокойнее, давайте как-то спокойнее». И это «спокойнее» обошлось нашей стране очень дорого — окуппированым Крымом , окуппированой частью Донецкой и Луганской области», — сказал он.

11 апреля секретарь СНБО Украины Турчинов заявил, что «с удовольствием разбил бы армию Путина» в Крыму, но в феврале 2014 года реальной и сильной власти и, в первую очередь, ее силовой составляющей Украина не имела.