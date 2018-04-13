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Аваков рассказал, как лидеры великих стран просили Украину не провоцировать Путина
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Аваков рассказал, как лидеры великих стран просили Украину не провоцировать Путина 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Выступая Киевском форуме по вопросам безопасности, Арсен Аваков заявил, что страны, которые выступают за отказ от ядерного вооружения, за деэскалацию военных конфликтов, гарантировали Украине безопасность и неприкосновенность границ.
«После этого я был свидетелем того, как лидеры великих стран звонили в кабинет Турчинова в 2014 году, звонили в кабинет Яценюка и говорили: «Не провоцируйте Путина. Спокойнее, давайте как-то спокойнее». И это «спокойнее» обошлось нашей стране очень дорого — окуппированым Крымом, окуппированой частью Донецкой и Луганской области», — сказал он.
11 апреля секретарь СНБО Украины Турчинов заявил, что «с удовольствием разбил бы армию Путина» в Крыму, но в феврале 2014 года реальной и сильной власти и, в первую очередь, ее силовой составляющей Украина не имела.
Турчинов заявил, что в 2014 году лгал гражданам Украины о том, что армия сможет их защитить в случае «агрессии» со стороны России.
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