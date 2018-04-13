Корбин обвинил Мэй в «ожидании инструкций» из США по Сирии

«Министры должны предъявить свои предложения в том виде, в каком они есть, парламенту», — заявил Корбин, передает RT со ссылкой на Sky News

При этом политик обратил внимание, что военное вмешательство в сирийский конфликт имеет слишком шаткие основания. «Даже министр обороны США Джеймс Мэттис заявляет: „У нас нет доказательств“, — напомнил он.

Лидер лейбористов уверен, что Лондон должен „настаивать на независимом возглавляемом ООН расследовании“ возможной химической атаки в Сирии. Главной же целью, на его взгляд, является „перезапуск настоящих мирных переговоров и всестороннее политическое урегулирование сирийского конфликта“, которое подразумевает вывод всех иностранных сил.

»Мы должны сделать все, что в наших силах, как бы сложно это ни было, чтобы добиться этой цели», — отмечает Корбин.

Ранее кабинет министров поддержал предложение премьер-министра Терезы Мэй отреагировать на предполагаемую химическую атаку в Сирии. По словам представителей правительства, Лондон продолжит координировать свои действия с США и Францией . При этом британский кабмин не стал высказывать однозначное утверждение о причастности Дамаска к предполагаемой химатаке в сирийской Думе , но заявил, что это «весьма вероятно».