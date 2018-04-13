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Корбин обвинил Мэй в «ожидании инструкций» из США по Сирии
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Корбин обвинил Мэй в «ожидании инструкций» из США по Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 57 минут назад
Лидер лейбористов Джереми Корбин обвинил британское правительство в ожидании «инструкций от Дональда Трампа», чтобы принять решение по Сирии.
«Министры должны предъявить свои предложения в том виде, в каком они есть, парламенту», — заявил Корбин, передает RT со ссылкой на Sky News.
При этом политик обратил внимание, что военное вмешательство в сирийский конфликт имеет слишком шаткие основания. «Даже министр обороны США Джеймс Мэттис заявляет: „У нас нет доказательств“, — напомнил он.
Лидер лейбористов уверен, что Лондон должен „настаивать на независимом возглавляемом ООН расследовании“ возможной химической атаки в Сирии. Главной же целью, на его взгляд, является „перезапуск настоящих мирных переговоров и всестороннее политическое урегулирование сирийского конфликта“, которое подразумевает вывод всех иностранных сил.
»Мы должны сделать все, что в наших силах, как бы сложно это ни было, чтобы добиться этой цели», — отмечает Корбин.
Ранее кабинет министров поддержал предложение премьер-министра Терезы Мэй отреагировать на предполагаемую химическую атаку в Сирии. По словам представителей правительства, Лондон продолжит координировать свои действия с США и Францией. При этом британский кабмин не стал высказывать однозначное утверждение о причастности Дамаска к предполагаемой химатаке в сирийской Думе, но заявил, что это «весьма вероятно».
Тем временем глава МИД Сергей Лавров заявил, что у России есть неопровержимые данные, согласно которым предполагаемая химическая атака в сирийской Думе была постановкой с участием иностранных спецслужб.
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