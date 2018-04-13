В МИД надеются на скорое «восстановление работоспособности» Госдепа

"Я очень надеюсь, когда госдепартамент будет приведен в состояние работоспособное, что такие контакты на уровне руководителя, на уровне заместителя, на уровне экспертов будут продолжаться. Причем это должны быть контакты между дипломатами, это значит, что необходимо использовать дипломатические методы, каковы не включают в себя ультиматумы и угрозы", — заявил Лавров.