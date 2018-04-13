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В МИД надеются на скорое «восстановление работоспособности» Госдепа
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В МИД надеются на скорое «восстановление работоспособности» Госдепа 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Москва надеется, что когда госдеп США станет работоспособным, российско-американские контакты будут продолжаться, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Я очень надеюсь, когда госдепартамент будет приведен в состояние работоспособное, что такие контакты на уровне руководителя, на уровне заместителя, на уровне экспертов будут продолжаться. Причем это должны быть контакты между дипломатами, это значит, что необходимо использовать дипломатические методы, каковы не включают в себя ультиматумы и угрозы", — заявил Лавров.
В данный момент в США обсуждается кандидатура Майка Помпео на должность госсекретаря США. Его предшественник Рекс Тиллерсон, проработав на этом посту чуть более года, был отправлен в отставку в середине марта. Пока обязанности главы внешнеполитического ведомства временно исполняет Джон Салливан.
В четверг Помпео, который ранее занимал должность директора ЦРУ, выступал в комитете по иностранным делам сената, где обсуждалась его кандидатура.
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